Netanyahu hükümeti, Filistin'deki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin fonlarını 10 kat artıracak

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimler için ayırdığı bütçeyi yaklaşık 10 kat artırarak 190 milyon dolar tahsis etmeyi planlıyor.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimler için ayırdığı bütçeyi yaklaşık 10 kat artırarak 190 milyon dolar tahsis etmeyi planlıyor.

AA muhabirinin Peace Now (Şimdi Barış) adlı İsrailli sivil toplum kuruluşunun raporundan derlediği bilgilere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı İsrail hükümeti, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılan Yahudi yerleşimlere ayrılan fonları "benzeri görülmemiş şekilde" artıracak.

???????İsrailli STK'nın raporuna göre, hükümetin taslak planı, 2023-2024 bütçesinden 671,63 milyon şekellik (yaklaşık 190 milyon dolar) bir fon içeriyor. Ancak buna ek olarak, tahsis tutarları henüz belirlemeyen maddeler var ve bu nedenle toplam tutarın önemli ölçüde artması bekleniyor.

Söz konusu fonların 92 milyon şekeli "(harcaması) tanımlanmamış fon" olarak tanımlanıyor ve yerleşim yerlerinin bu parayı neredeyse her amaç için kullanabilmesine olanak sağlıyor.

Raporda, bütçelerin bir kısmının, Başbakan Netanyahu'nun aşırı sağcı ve Ultra-Ortodoks partilerle kurduğu hükümetin koalisyon anlaşmasında belirlendiğine dikkat çekildi.

Böylelikle bu, koalisyonun parçası olan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'ne belirli tutarların tahsis edilmesi anlamına geliyor.

Yasa dışı yerleşimlerin fonlarındaki artış tam "10 kat"

Rapora göre, önceki hükümetlerin 2016'dan itibaren aldıkları kararlarda yerleşim yerlerine tahsis edilen fonlar, eğitim, refah ve kalkınma amaçları kapsamında 71 milyon şekel tutarındaydı.

Mevcut plan, altı yıl önceki hükümetin belirlediği miktarın yaklaşık on katı.

Bu fonun önemli bir kısmı, Yerleşimler ve Ulusal Misyon Bakanlığı'nın himayesinde, İsrail hükümeti tarafından finanse edilen ancak Dünya Siyonist Örgütü'ne bağımlı olan "Yerleşim Bölüğü" adındaki sivil toplum kuruluşuna aktarılacak.

Bu STK, hükümetin şeffaflık ve gözetiminden uzak, aynı zamanda bir devlet kuruluşu gibi bilgi sağlaması da gerekmiyor. Fonun en az 95 milyon şekeli doğrudan Yerleşim Bölüğü'ne tahsis edilecek.

Genişleyen yerleşimler, Filistinlilerin geçim kaynaklarını hedef alıyor

Rapora göre, altyapı, eğitim ve okul inşaatı için ayrılan fonlar, yerleşimcilerin Batı Şeria'ya dağılmış tarım çiftliklerini güçlendirmelerini sağlayacak.

Batı Şeria'daki 50 yasa dışı tarım çiftliğinin finanse edilmesi, Filistinlilere karşı sürtüşmeye ve yerleşimci şiddetine yol açan girişimlerden birinin güçlendirilmesi anlamına geliyor.

Şimdiye kadar Yahudi yerleşimcilerin bu çiftliklerden kaynaklanan Filistinlilere yönelik çok sayıda şiddet vakası belgelendi.

Fon tutarının dağılımına yer verilen raporun ayrıntılarında, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçların yanı sıra şu tahsisler dikkati çekiyor:

Tevrat ve ideolojik eğitimlere 13,7 milyon şekel, kaçak inşa edildiği için İsrail kanunlarına göre bile yasa dışı sayılan yerleşimlere 27,6 milyon şekel, Yahudi yerleşimci nüfusunun ve iş gücünün teşvik edilmesi için 57 milyon şekel.

İsrail hükümeti Filistinlilerle çatışmayı körüklüyor

Şimdi Barış'tan yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin, tüm gücünü ve elindeki bütçeyi, kamunun geneli pahasına belirli bir sektörü yani yasa dışı Yahudi yerleşimlerini desteklemek için kullandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut hükümet kararıyla 700 milyon şekel tahsis edilmesi, kamu görevlilerinin işgal altındaki topraklarda yaşayan küçük bir grubun çıkarlarını İsrail toplumunun geneline üstün tutma konusundaki utanmazlığının kanıtıdır.

İsrail hükümeti İsrail'in geleceğine yatırım yapmak yerine yerleşim yerlerine para akıtıyor, işgali sürdürüyor ve Filistinlilerle çatışmayı körüklüyor."

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde, yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik bakanlıklara getirildi.

Maliye Bakanı ve aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, göreve gelmeden önce yönetime geldikleri takdirde Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci sayısını "iki katına" çıkarma sözü vermişti.

Aşırı sağcıların iktidarda olduğu bu dönemde, özellikle işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin köylerinde; araçların, evlerin ateşe verildiği, etrafa ateş açıldığı, Filistinlilerin öldürüldüğü veya yaralandığı Yahudi yerleşimcilerin toplu saldırılarında artış yaşanıyor.

Uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, Batı Şeria'nın "C bölgesi"nde artan yerleşimci saldırıları ve tacizler nedeniyle 2022'den bugüne 263'ü çocuk olmak üzere en az 488 Filistinli zorla yerinden edildi.