Netanyahu Holokost Anma Merkezi'nde Protesto Edildi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Holokost Anma Merkezi'nde gerçekleştirilen anma töreninde protesto edildi. Göstericiler, Netanyahu'ya 'Defol git' sloganlarıyla tepki gösterdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'te bulunan Holokost Anma Merkezi "Yad Vaşem"de "Defol git" sloganıyla protesto edildi.
Netanyahu, Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirdiği Holokost (Yahudi soykırımı) kurbanları için düzenlenen anma törenine katıldı.
Başbakan Netanyahu, Yad Vaşem'de Holokost anıtına çelenk bıraktığı esnada orada bulunan göstericiler tarafından protesto edildi.
Protestoculardan biri Netanyahu'ya hitaben, "İsrail halkı, terk edilmiş evlatlarımızı hatırlasın. Defol git." diye bağırdı.