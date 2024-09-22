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Netanyahu: Hizbullah'ı Hayal Bile Edemeyeceği Saldırılarla Vurdik

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a düzenlenen saldırılar sonrası Hizbullah'a yönelik net mesajlar verdi ve güvenliği sağlamak için her türlü önlemi alacaklarını açıkladı.

- Netanyahu: "Hizbullah'ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk"

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyami Netanyahu, Lübnan'a düzenledikleri saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde Hizbullah'ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk" dedi.

İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde Lübnan'da onlarca kişinin ölümüne yol açan saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Video açıklamasında konuşan Netanyahu, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde Hizbullah'ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk" ifadelerini kullandı.

Düzenledikleri saldırılarla Hizbullah'a mesaj gönderdiklerini söyleyen Netanyahu, "Eğer Hizbullah mesajı almadıysa, size söz veriyorum, mesajı alacaktır. Yerlerinden edilen kuzeydeki sakinlerimizi güvenli bir şekilde evlerine geri döndürmeye kararlıyız. Hiçbir ülke kendi sakinlerine, şehirlerine roket atılmasına müsamaha gösteremez. İsrail Devleti de buna müsamaha gösteremez" dedi. Netanyahu "İsrail'in güvenliği yeniden tesis etmek için gereken her şeyi yapacağını" vurguladı.

Netanyahu: Hizbullah'ı Hayal Bile Edemeyeceği Saldırılarla Vurdik
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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