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Netanyahu, Hamas ile Ateşkes Anlaşmasını Onaylamak İçin Kabineyi Topluyor

Netanyahu, Hamas ile Ateşkes Anlaşmasını Onaylamak İçin Kabineyi Topluyor
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması konusundaki ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere güvenlik kabinesini toplayacağını duyurdu. Müzakere ekibinden bilgi alan Netanyahu, rehinelerin dönüşleri için hazırlıkların koordine edilmesini istedi.

(ANKARA) - İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere kabineyi toplayacağını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başbakan Benjamin Netanyahu, müzakere ekibi tarafından rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığı konusunda bilgilendirildi. Başbakan, Güvenlik Kabinesi'nin bugün ilerleyen saatlerde toplanması talimatını verdi. Hükümet daha sonra anlaşmayı onaylamak üzere toplanacaktır. Başbakan Netanyahu müzakere ekibine ve yardımcı olan herkese takdirlerini ifade etti.

Rehineler ve Kayıplarla ilgili Başbakanlık Makamı rehinelerin ailelerini bilgilendirdi. Başbakan ayrıca Rehineler ve Kayıplar Koordinatörüne rehinelerin İsrail'e dönüşlerinde karşılanmalarına yönelik hazırlıkları koordine etmesi talimatını vermiştir. İsrail Devleti, yaşayan ve hayatını kaybeden tüm rehinelerimizin geri dönüşü de dahil olmak üzere savaşın tüm hedeflerine ulaşma konusunda kararlıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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