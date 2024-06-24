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Netanyahu: Hamas'a karşı çatışmaların sonu yakın

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'a karşı yürütülen yoğun çatışmaların sona ermesine çok az kaldığını belirtti. Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki yoğun aşamanın sona ermek üzere olduğunu ve İsrail güçlerinin hedeflerine yönelik mücadeleye devam edeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Pazar günü yaptığı açıklamada, Hamas'a karşı yürütülen yoğun çatışmaların sona ermesine "çok az kaldığını" belirtti.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Pazar günü yaptığı açıklamada, Hamas'a karşı yürütülen yoğun çatışmaların sona ermesine "çok az kaldığını" belirtti.

Netanyahu televizyonda yayımlanan bir söyleşide, "Refah'taki savaşın yoğun aşamasının sona ermek üzere olduğunu" ve İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin tamamında "yoğun aşamayı" sonlandırmaya "çok yaklaştığını" söyledi.

Öte yandan Netanyahu, bunun Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmaların sona ereceği anlamına gelmediğini ve "Hamas hedeflerine yönelik mücadelenin devam edeceğini" söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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