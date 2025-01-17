Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı

Ateşkes tamam mı devam mı? Hamas'tan kritik açıklama
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı

Netanyahu Güvenlik Kabinesini Topladı

Netanyahu Güvenlik Kabinesini Topladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması üzerine güvenlik kabinesini topladı. Anlaşmanın uygulanabilirliği hakkında görüşmeler yapıldı ve hükümet onayı bekleniyor.

(ANKARA) - İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasıyla ilgili değerlendirmeler için güvenlik kabinesini topladığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasıyla ilgili görüşmeler için güvenlik kabinesini topladığını duyurdu. Toplantı öncesinde Netanyahu, Doha'da yürütülen ateşkes müzakerelerine katılan ve anlaşmanın anlaşmanın nihai versiyonunu imzalayan heyetle birlikte anlaşmanın uygulanabilirliği üzerine görüştü.

Gazze ateşkesinin yürürlüğe girmesi için İsrail'de hükümet kabinesi tarafından da onaylanması gerekiyor. İsrail medyasının aktardığı bilgilere göre, bütün kabine üyelerinin katılcağı kabine toplantısı ise yarın akşama kadar beklenmiyor. İsrail Başbakanlık Ofisi, önceki açıklamasında anlaşmanın pazar günü planlandığı gibi uygulanacağını, ilk rehine grubunun o gün serbest bırakılmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Enis Destan, ilişkisini onaylamayan annesini sildi
img

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
img

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı

İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.