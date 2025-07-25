Netanyahu, Golan Tepeleri'nde Dürzi Lider ile Görüştü

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nde Dürzi lideri Şeyh Mufavak Tarif ile bir araya gelerek, Dürzilerin korunması için askeri saldırı çağrısını değerlendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Dürzi lideri Şeyh Mufavak Tarif bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, dün gerçekleşen görüşmenin Dürzi lider ile Tel Aviv yönetimi arasında "devam eden koordinasyon" kapsamında gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, Tarif'in Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzilerin merkezinde yer aldığı, 13 Temmuz'da çıkan çatışmaların hemen ardından görüştüğü hatırlatılarak Dürzilerin korunması için İsrail'e askeri saldırı yapması çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

Suriye'deki Dürzileri rejime karşı kışkırtma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarına girişen İsrail, sık sık Suriye ordusunun ülkenin güneyinde varlık göstermesine izin vermeyecekleri tehdidinde bulunuyor.

İsrail, 13 Temmuz'da Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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