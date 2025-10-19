Haberler

Netanyahu, Gazze'ye Sert Müdahalede Bulunulması Talimatı Verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik sert müdahalelerde bulunulmasını istedi. Hava saldırılarının artacağı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve güvenlik yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu aktarıldı.

Yapılan istişarelerin ardından Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik sert müdahalede bulunulması talimatı verdiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde de Gazze'ye yeni saldırılar düzenleneceği belirtildi.

İsrailli yetkili, "Gazze'deki saldırıların hızını artırmaya hazırlanıyoruz. Gerginlik tırmanacak." ifadelerini kullandı.

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
