Netanyahu, Gazze'ye Saldırı Talimatı Verdi

(ANKARA)- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek orduya Gazze Şeridi'ne yoğun saldırı düzenleme talimatı verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik birimleriyle yaptığı istişarelerin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir askeri operasyon talimatı verdi. Netanyahu, Hamas'ın ABD arabuluculuğunda yürütülen ateşkes sürecini ihlal ettiğini ileri sürerken, Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Güvenlik istişarelerinin ardından Başbakan Netanyahu, orduya Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlemesi talimatını verdi" ifadeleri yer aldı.