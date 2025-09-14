Netanyahu, Gazze'ye Saldırı Öncesi Güvenlik İstişaresi Yapacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze kentine yönelik kara saldırısı başlatmadan önce bölgedeki İsrailli esirler hakkında güvenlik istişare toplantısı yapacağı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, bakanlar ve bazı güvenlik şefleriyle bugün bir araya gelecek.

İstişare toplantısında Gazze kentine kara saldırıları sırasında İsrailli esirlere zarar vermemek için alınacak önlemlerin görüşüleceği, ayrıca diğer bazı konuların da ele alınacağı aktarıldı.

Görüşmeye Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Milletvekili Aryeh Deri, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin katılacağı kaydedildi.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.