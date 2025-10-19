Netanyahu, Gazze Saldırılarına 'Diriliş Savaşı' Adını Verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze dahil 2 senedir çok sayıda ülkede yaptıkları saldırılara resmi olarak "Diriliş Savaşı" adını verdiklerini duyurdu.

Kabine toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Netanyahu, savaşa resmi bir isim verilmesi önerisini hükümetin onayına sunduğunu belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra yeniden ayağa kalkarak savaşa başladığını öne süren Netanyahu, "İran ekseninin varoluşsal tehdidini" ortadan kaldırdıklarını savundu.

Netanyahu, 2 senedir yürüttükleri saldırılarının bağımsızlık savaşının devamı olduğunu iddia ederek bu saldırılara "Diriliş Savaşı" adını verdiklerini açıkladı.

İsrail, 8 Ekim 2023 itibariyle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırıma varan saldırılar düzenlemiş, açlığı silah olarak kullanmış, 67 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olurken Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla Filistinliyi defalarca yerinden etmişti.

Bu süre zarfında Lübnan'a yönelik de şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail, Suriye'deki Baas rejimi unsurlarını ve Yemen'deki Husileri de hedef almıştı.

İsrail, Haziran 2025'te İran'a yönelik de geniş çaplı saldırılar düzenlemiş ve bu saldırılarda çok sayıda İranlı üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti.