Netanyahu, Gazze İşgali ve Genel Greve Tepkili

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentini işgal kararına karşı ve esir takası anlaşması yapılması talebiyle ülke çapında yapılan genel greve katılanları, "esirlerin serbest bırakılmasına engel olmakla" suçladı.

Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İsrailli esir yakınlarının çağrısı üzerine genel greve giden halkın Gazze Şeridi'ne saldırılarının uzamasına sebep olduklarını iddia etti.

Gazze kentinin işgal kararını uygulamakta ısrarcı olduklarının altını çizen Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest kalması konusunda ilerleme kaydedilmesi için Gazze Şeridi'nin "tehdit olmaktan" çıkarılması gerektiğini ileri sürdü.

Netanyahu, 22 aydır binlerce Filistinli sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırılarının "Hamas'ı yenmeden" sona erdirmeyeceklerini aksi takdirde, Gazze'deki hareketin "tavrını sertleştirmesine ve esirlerin serbest kalmasını geciktirmesine" sebep olacağını öne sürdü.

- İsrail'de halk, genel grev yapıyor

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal kararı sonrası Netanyahu hükümetinin ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması talebiyle haftanın ilk iş günü yapılan genel grevde halk, başta Tel Aviv olmak üzere pek çok kentte gösteriler düzenliyor.

İsrailli esir ailelerinin duyurduğu genel greve ülkenin önde gelen üniversiteleri, 75 yerel yönetim, bazı işçi sendikaları ile muhalefet partileri destek veriyor.

İsrail'in tutumu nedeniyle tıkanan müzakereler

Gazze'de ateşkes müzakereleri İsrail'in tutumu nedeniyle çıkmaza sürüklenmişti.

İsrail, temmuzun son haftasında başta Gazze'den çekilme, saldırıları sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel başlıklarda taviz vermeyerek Katar'da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da aynı hafta "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını belirtmişti.

Hamas ise kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu beyan etmesine rağmen İsrail'in, kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğini kaydetmişti.

Buna karşın İsrail, ateşkes teklifini Hamas'ın kabul etmediğini öne sürmüştü.

Öte yandan İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesi kararı almıştı.