Netanyahu, Gazze'deki saldırıları savundu: 'Soykırım yapmadık'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılarda 61 binden fazla Filistinliyi öldürmelerine rağmen Gazze'de soykırım yapmadıklarını iddia ederek, "Gazze'nin tüm nüfusunu ortadan kaldırabilirdik ama tersini yaptık." dedi.

Netanyahu, Fox News'e verdiği röportajda, saldırılarda 61 binden fazla Filistinlinin öldürülmesi ve 152 binden fazlasının da yaralanmasına rağmen Gazze'de soykırım işlemediklerini ileri sürdü.

Fox News muhabiri İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine dair açıklamalar hakkındaki görüşünü sorduğu Netanyahu, "Eğer (Gazze'de) soykırım uyguluyorsak kesinlikle çok kötü bir iş çıkarıyoruz demektir, çünkü Gazze'nin tüm nüfusunu ortadan kaldırabilirdik, ama biz tam tersini yaptık." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 61 bin 258 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 45 kişi de yaralandı.