AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

Netanyahu, Gazze'deki Saldırı Planını Genelkurmay Başkanına Atfetti

Netanyahu, Gazze'deki Saldırı Planını Genelkurmay Başkanına Atfetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde saldırıların genişletilmesine yönelik güvenlik kabinesince onaylanan planın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in tavsiyesi olduğunu belirtti. Netanyahu, Gazze'ye karşı şiddetli bir saldırı kararı aldıklarını ve yeni askerlerle işgali sürdürmeyi planladıklarını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde saldırıların ve işgalin genişletilmesini amaçlayan ve dün güvenlik kabinesince onaylanan saldırı planının Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in tavsiyesi olduğunu savundu.

Netanyahu, X hesabından bir video yayınlayarak güvenlik kabinesinde onaylanan saldırı planı hakkında değerlendirme yaptı.

"Saldırıların genişletilmesi benim değil Genelkurmay Başkanının tavsiyesi." diyen Netanyahu, Zamir ile aynı fikri paylaştığını ekledi.

Netanyahu, Gazze'ye şiddetli bir saldırı yapmaya karar verdiklerini belirterek girdikleri yerlerde işgali sürdürmek için yedek askerleri kullanacaklarını söyledi.

Hükümetinin 7 Ekim konusunda devlet soruşturması başlatmaktan kaçınmasına da değinen Netanyahu, bunu savaşın sonunda yapacaklarını iddia etti.

İsrail güvenlik kabinesi, saldırı planını onaylamıştı

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.

Söz konusu planının ilk aşamasının Gazze'de daha fazla bölgenin işgali ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içerdiği ifade edilmişti.

İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.

Ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.