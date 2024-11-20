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Netanyahu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'nu Ziyaret Etti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'yi bölen Netzarim Koridoru'nda askerleriyle bir araya geldi. Netanyahu, esirlerin kurtarılması için 5 milyon dolarlık ödül vereceklerini duyurdu.

- Netanyahu, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'na gitti

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda işgalci İsrail askerleri ile bir araya geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 410 gündür devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'nu ziyaret ederek, işgalci İsrail askerleri ile bir araya geldi.

Ziyareti sırasında kask ve çelik yelek giyen Netanyahu, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden kurtarılan her İsrailli esir için, kurtarana 5 milyon ödül vereceklerini belirterek, "Esiri kurtaran herkese, kendisi ve ailesinin Gazze'den ayrılması için güvenli bir yol sunulacak" dedi.

Savunma Bakanı Israel Katz'ın da eşlik ettiği Netanyahu, İsrail'in hedeflerinden birinin "Hamas'ın Gazze'de hüküm sürmemesi" olduğunu belirterek, "Esirlerin yerlerini tespit etmek ve onları evlerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Ölü ya da diri hepsini bulana kadar devam edeceğiz" dedi.

Netanyahu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'nu Ziyaret Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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