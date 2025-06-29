Netanyahu: Gazze'deki Esirlerin Serbest Bırakılması Öncelikli

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların bölgedeki fırsatları artırdığını ancak öncelikle Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Netanyahu, Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi çabalarına da dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesle son bulan İran'a saldırıların bölgesel olanaklara kapı araladığını ancak öncelikle Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasını sağlamaları gerektiğini söyledi.

Başbakan Netanyahu, X hesabından, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in ülkenin güneyindeki bürosuna yaptığı ziyarette yaptığı konuşmayı paylaştı.

Daha önce Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının ilk öncelikleri olmadığını belirten Netanyahu, "Her şeyden önce (Gazze'deki) esirleri serbest bırakmamız gerekiyor." dedi.

Başbakan Netanyahu, "Abraham Anlaşmalarına" olası katılımlara işaret ederek İran'a saldırıların ardından geniş bölgesel beklentilerin kapısının aralandığını öne sürdü.

Netanyahu hükümetine yakın Israel Hayom gazetesi, 26 Haziran tarihli haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması" üzerine uzlaşıya vardığı iddiasında bulunmuştu.

İsrail'in Abraham Anlaşmalarını genişletme çabası

Gazze soykırımı nedeniyle bölge ülkeleriyle ilişkileri daha da kötüleşen İsrail, ABD'nin desteğiyle normalleşmeyi sağlamak için Abraham Anlaşmalarını yeniden gündeme taşımaya hazırlanıyordu.

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda Abraham Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirtmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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