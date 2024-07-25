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Netanyahu Gazze'deki durumu savundu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki durumu savunarak sivillerin öldürülmediğini öne sürdü. ABD Kongresi liderlerine teşekkür eden Netanyahu, Gazze saldırılarında İsrail'e verilen destekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Netanyahu, sivil ölümlerden Hamas'ı sorumlu tuttu ve Gazze'deki yiyecek sıkıntısının Hamas'ın çalmasından kaynaklandığını iddia etti. Ayrıca, Netanyahu'nun konuşması sırasında ateşkes müzakerelerine değinmemesi dikkat çekti.

NEW İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, binlerce Filistinlinin öldürüldüğü Gazze'nin Refah kentindeki durum için, burada "hiç sivilin öldürülmediğini" öne sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi liderlerinin daveti üzerine Kongre'deki ortak oturumda yaklaşık 1 saat süren konuşma yaptı.

7 Ekim 2023'deki Hamas'ın saldırıları ABD'deki 1941 Pearl Harbor ve 2001 İkiz Kule saldırılarına benzediğini savunan Netanyahu, ABD Başkan Joe Biden'a Gazze saldırılarında İsrail'e verdiği destek ve "gururlu bir siyonist" olduğunu söylemesinden dolayı teşekkür etti.

Netanyahu, Gazze'de, sivillerin öldürülmesiyle ilgili açıklamaların "yalan" olduğunu öne sürerek, "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir." iddiasında bulundu.

Geçen hafta Refah'a gittiğini ve İsrail ordusu komutanlarıyla görüştüğünü söyleyen Netanyahu, burada "kaç sivil öldürüldüğü" sorusuna "bir bombanın şarapnel parçasının Hamas'ın silahlı bir personeline çarptığı ve bu nedenle istemeden iki düzine insanı öldürdüğü tek bir olay dışında hiç sivilin öldürülmediği" şeklinde cevabını aldığını öne sürdü.

Netanyahu, Kongre üyelerine İsrail'in Gazze'de sivilleri korumak için çok çaba sarf ettiğini anlatarak, sivil ölümlerden Hamas'ın sorumlu olduğunu iddia etti.

Gazze'ye "40 binden fazla insanı yardım kamyonunun geçişine izin verdiklerini" öne süren Netanyahu, "Gazze'de yeterince yiyecek alamayan Filistinliler varsa, bunun nedeni İsrail'in bunu engellemesi değil, Hamas'ın bunları çalmasıdır." şeklinde iddiada bulundu.

Netanyahu'nun, yaklaşık bir saat süren konuşması boyunca her cümlesinin sonunda ABD Kongresi üyeleri tarafından ayakta uzun uzun alkışlanması dikkat çekti.

Uluslararası Ceza Mahkemesini hedef aldı

Netanyahu, "Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) bizi prangaya vurmak istiyor, kendimizi savunmamızı engellemek istiyor." ifadelerini kullanarak, "Eğer İsrail'in elleri bağlanırsa, sıradaki (hedef) Amerika olur." iddiasında bulundu.

UCM'nin İsrail'in kasıtlı olarak Gazze halkını aç bırakmakla suçladığını öne süren Netanyahu, bunun "yalan" olduğunu savundu.

ABD'ye yeni güvenlik ittifakı teklifi

ABD ve İsrail'in birlikte dünyadaki "en sofistike" silahları geliştirdiğini kaydeden Netanyahu, bunun sadece iki ülkeyi ve Orta Doğu'daki ortak çıkarları korumadığını, aynı zamanda ABD askerlerinin sahaya inmesine gerek bırakmadığını dile getirdi.

İsrail her cephede savaşırken Amerika'nın desteğini esirgemediğini belirten Netanyahu, destek için teşekkürlerini iletti.

Netanyahu, ABD ve İsrail'in birlikte Orta Doğu'da İran tehdidiyle mücadele etmek için bir "güvenlik ittifakı" kurabileceğini kaydederek, "Bu güvenlik ittifakına İsrail'le barış içinde olan ya da olmak isteyen tüm ülkeler davet edilmelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, "Öngördüğüm yeni ittifak, Abraham Anlaşmaları'nın doğal uzantısı olarak görülebilir. Bu anlaşma sayesinde İsrail ve 4 Arap ülkesi arasında barış sağlandı. Bunu Demokratlar da Cumhuriyetçiler de destekledi. Bu yeni ittifak için bir isim de düşündüm. Yeni ittifakın adı 'Abraham İttifakı' diyelim." dedi.

Ateşkes müzakerelerine değinmedi

Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye "yeniden yerleşme" niyetinde olmadığını savunarak, "ağır bir güvenlik kontrolü muhafaza etmek zorundayız." açıklamasında bulundu.

ABD'li Kongre üyelerine hitaben, "Bize gerekli teçhizatı verin, işi daha çabuk bitirelim." diyen Netanyahu, Hamas'ın askeri gücü ve Gazze'deki kontrolünü bitirene kadar ve tüm esirleri "eve getirene" kadar savaşacaklarını söyledi.

Netanyahu, "Daha azıyla yetinmeyeceğiz." diyerek, "Zafer elde edene kadar savaşacağız." ifadesini kullandı.

Başbakan Netanyahu'nun konuşması sırasında ateşkes müzakerelerine değinmemesi dikkati çekti.

Bu arada, Kongreye davetli olarak katılan bir misafirin üzerinde "Şimdi anlaşmayı imzala" yazan bir tişört bulunduğu görüldü.

Filistin destekçilerini İran'la ilişkilendirip hakaret etti

ABD'deki Filistin destekçisi göstericileri ağır ifadelerle eleştiren Netanyahu, "İran'ın söz konusu göstericileri fonladığını" savunarak, "Resmi olarak İran için kullanışlı ahmaklara dönüşmüş durumdasınız." ifadesini kullandı.

ABD Kongresi'nin Filistin kökenli tek üyesi Rashida Tlaib'in, Netanyahu'nun konuşması boyunca elinde "Savaş suçlusu" yazan bir pankart tuttuğu görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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