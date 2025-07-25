Netanyahu, Gazze'de Hamas Yönetimine Son Vermek İçin Alternatifler Değerlendiriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte Gazze'de İsrailli esirlerin geri dönmesi ve Hamas yönetimine son vermek için alternatif seçenekleri değerlendirdiklerini açıkladı. Hamas'ın ateşkes konusundaki isteksizliğini eleştiren Netanyahu, müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte Gazze'de İsrailli esirlerin geri dönmesi ve Hamas yönetimine son vermek için alternatif seçenekleri değerlendirdiklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'ı ateşkes konusunda isteksiz olmakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un doğru söylediğini ileri sürdü.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının önündeki engelin Hamas olduğunu savunan Netanyahu, ABD ile birlikte İsrailli esirlerin geri dönmesi, Gazze'de Hamas yönetimine son verilmesi ve "kalıcı barışı sağlamak" için alternatif seçenekleri değerlendirdiklerini iddia etti.

Hamas, dün İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

İsrail müzakere heyetinin, Hamas'ın taslağa yanıtını değerlendirmek üzere geri çağırıldığı ifade edilmişti.

Witkoff, "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duyduklarını belirterek "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduklarını vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Özgür Özel - İbrahim Kalın görüşmesine damga vuran isim! Kapının arkasına geçip...

Görüşmeye damga vuran isim! Kapının arkasına geçti ve...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.