Netanyahu: Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Müzakerelerinde İlerleme Sağlandı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki ateşkes ve esir takası müzakerelerinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Netanyahu, bunun için umut vermenin erken olduğunu belirtirken, müzakerelerde yorulmadan çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, Haredilerin askere alınması konusundaki hükümet krizine çözüm arayışlarına da değindi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde "önemli bir ilerleme kaydedildiğini" söyledi.
Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan video mesajında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri konusunda bilgi verdi.
Müzakerelerde "önemli bir ilerleme kaydedildiğini" belirten İsrail Başbakanı, "Umut vermek için çok erken olduğunu düşünüyorum, ancak yorulmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Netanyahu, hükümet krizine neden olan Haredilerin askere alınması konusuna da değinerek hem Haredilerin askerlik yapmasını hem de krizin çözülmesini sağlayacak bir yasa üzerinde çalıştıklarına işaret etti.