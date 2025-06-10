Netanyahu: Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Müzakerelerinde İlerleme Sağlandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde "önemli bir ilerleme kaydedildiğini" söyledi.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan video mesajında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri konusunda bilgi verdi.

Müzakerelerde "önemli bir ilerleme kaydedildiğini" belirten İsrail Başbakanı, "Umut vermek için çok erken olduğunu düşünüyorum, ancak yorulmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, hükümet krizine neden olan Haredilerin askere alınması konusuna da değinerek hem Haredilerin askerlik yapmasını hem de krizin çözülmesini sağlayacak bir yasa üzerinde çalıştıklarına işaret etti.