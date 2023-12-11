Netanyahu: Filistin Yönetimi İsrail'i Aşamalı Olarak Yıkmayı Hedefliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin yönetiminin İsrail'i aşamalı olarak yıkmayı hedeflediğini öne sürdü. Netanyahu, Hamas ile Filistin yönetimi arasındaki farkı vurgulayarak, Gazze'nin kontrolünü Filistin Yönetimi'ne vermenin krize çözüm olmayacağını savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin yönetiminin İsrail'i aşamalı olarak yıkmayı hedeflediğini öne sürdü.

İsrail Kanal 12 Televizyonuna göre, Netanyahu, Meclis Dışişleri ve Güvenlik Komitesi toplantısında konuştu.

Netanyahu, "Hamas ile Filistin yönetimi arasındaki fark; Hamas'ın bizi burada ve şimdi, Filistin yönetiminin ise aşamalı olarak yıkmak istemesidir." dedi.

İsrail yönetimi, bir taraftan Gazze'ye yönelik saldırılarının hedefinin Hamas'ı yok etmek olduğunu iddia ederken, Netanyahu son günlerde yaptığı açıklamalarda saldırıların ardından, Gazze'nin kontrolünü Filistin Yönetimi'ne vermenin krize "çözüm olmayacağını" savunmuştu.

İsrail Başbakanı daha önce de Gazze'de işgal sona erdiğinde "Filistin yönetiminin Gazze'ye dönmesine izin vermeyi planlamadığı" şeklinde açıklamalar yapmıştı.