Netanyahu: Esir Takası İçin Çabalar Devam Ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir ailelerinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinin durdurulması konusunda açıklama talebinin ardından anlaşma için çabaladıklarını ileri sürdü.

Netanyahu, esir ailelerinin İsrail Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal HirschGal Hirch'ten müzakereler konusunda açıklama talep etmesi üzerine, X hesabından bir video mesaj yayınladı.

Dün ve önceki gün yapılan istişare toplantılarına ek olarak biraz önce bir toplantı daha gerçekleştirdiklerini ileri süren Netanyahu, müzakere heyetinin Katar'dan dönmesinden bu yana çabalarını sürdürdüklerini savundu.

Netanyahu, anlaşmanın önündeki engelin Hamas olduğunu iddia ederek İsrailli esirleri geri getirmek için her şeyi yapacaklarını öne sürdü.

İsrailli esir yakınlarından, Netanyahu'nun video mesajına yanıt gecikmedi.

Esir aileleri, "Sayın Başbakan, defalarca başarısız olan aynı stratejiye dayalı toplantılar ve görüşmelerle kendimizi tükettik." dedi.

Netanyahu'dan tek ricaları olduğunu belirten esir yakınları, "Yeminli beyanla, tüm erkek ve kadın esirleri geri getirecek ve çatışmayı sona erdirecek kapsamlı bir anlaşma üzerinde görüşmeye hazır olduğunuzu kabul edin." ifadelerini kullandı.

Esir yakınları, kısmi bir anlaşmayı kabul etmediklerini ve halkın yüzde 80'inin düşüncelerini paylaştığını dile getirdi.

Ateşkes müzakereleri

Hamas, son turda İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamış, aynı gün müzakere heyeti Katar'ın başkenti Doha'dan geri çağırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duyduklarını belirterek "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduklarını vurgulamıştı.