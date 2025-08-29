Netanyahu, El Halil'in Filistin Yönetiminden Çıkarılması Üzerinde Duruyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Filistin yönetiminin kontrolünden çıkarılmasını gündeme alacağı bildirildi.

İsrail'in Kanal 24 televizyonuna göre, bazı Batılı ülkelerin eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıma niyetlerini açıklamalarının ardından bu konu yeniden tartışmaya açıldı.

Ekonomi Bakanı Nir Barkat tarafından ortaya atılan önerinin, Netanyahu tarafından bugün gerçekleştirilecek toplantıda ön değerlendirmesinin yapılması bekleniyor.

Haberde, Başbakanlık Ofisinde düzenlenecek görüşmeye Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ekonomi Bakanı Nir Barkat ve güvenlik teşkilatının üst düzey yetkililerinin katılacağı aktarıldı.

Görüşmede, bölgedeki Filistin yönetimi yetkililerinin yerine yerel aşiretlerin öne çıkarılması ve ayrı bir "emirlik" kurulması ihtimalinin ele alınacağı kaydedildi.

Kanalın aktardığına göre, Filistin yönetiminin yerine El Halil'de kurulması planlanan bu yeni oluşumun, İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıması ve diğer Arap ülkeleri gibi İbrahim Anlaşmalarına katılması öngörülüyor.

Başbakanlık Ofisi ise kanalın iddialarına dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Filistin yönetimi söz konusu habere ilişkin henüz değerlendirmede bulunmazken, 6 Temmuz'da El Halil bölgesindeki aşiretler düzenledikleri basın toplantısında, "Kentte aşiretler emirliği kurulması yönündeki önerilerle ilgilerinin bulunmadığını ve Filistin'in sabitelerine bağlı kalmayı sürdüreceklerini" belirtmişti.

Toplantıda ayrıca El Halil Aşiretleri Temsilcisi Nafiz el-Caberi, ABD gazetesi The Wall Street Journal'ın Caberi ailesinden bir kişinin İsrail'i "Yahudi devleti" olarak tanıyacağına ilişkin haberine tepki göstermiş ve buna karşı olduklarını vurgulamıştı.