Netanyahu destekçisi Machado'ya verilen Nobel ödülü için "bahis soruşturması" yapılıyor

Norveç Nobel Enstitüsü, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan kişi duyurulmadan önce, ödülü alan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteğiyle bilinen Venezuelalı Maria Corina Machado'ya yönelik bahislerin bir anda artması nedeniyle komiteden bilgi sızıp sızmadığını soruşturacak.

Noveç'te yayın yapan Aftenposten gazetesinin haberine göre, Norveç Nobel Enstitüsü Direktörü Kristian Berg Harpviken, yerel saatle 10.50'de Machado'yu Nobel Barış Ödülü'nü kazandığına ilişkin bilgilendirmek üzere aradı.

Bu sırada Polymarket adlı seçim bahis şirketi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, internet sitesindeki bahislerle ödül duyurulmadan saatler önce Machado'nun kazanacağının tahmin edilebildiğini belirtti.

Bu paylaşımın ardından, Netanyahu'ya desteğiyle bilinen Machado'nun kazanacağına ilişkin bahislerin bir anda artması, Norveç Nobel Komitesi'nden bilgi sızıp sızmadığına ilişkin soruyu akıllara getirdi.

Polymarket'ın sitesindeki verilere göre, Norveç saatiyle 00.40'ta Machado'nun kazanacağına ilişkin bahisler yüzde 3,75'ti. Bu oran, 00.45'te yüzde 7,6'ya; 01.00'de yüzde 39'a çıktı. Daha sonra 02.00'de beklenmedik bir artış göstererek Machado'nun kazanacağı yönünde bahisler yüzde 72,8'e ulaştı.

Machado'nun kazanacağı üzerine bahisler en düşük seviyedeyken bu yarışın kazananına ilişkin tahminler arasında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yulia Navalnaya ön planda yer alıyordu.

Norveç'te yayın yapan finans gazetesi Finansavisen'in haberinde, Machado'nun kazanacağını düşünen kullanıcıların bazılarının, bahis sitesine 300 bin Norveç Kronu (yaklaşık 30 bin dolar) ve yaklaşık 68 bin dolar gibi miktarlarda para yatırdığını yazdı. Bu hesaplardan bazılarının, bahis oranlarının arttığı gün açılması da dikkati çekti.

Norveç Nobel Enstitüsü Direktörü Harpviken yaptığı açıklamada bilgi sızıntısı şüphesiyle soruşturma başlatacaklarını açıkladı.

Soruşturmanın nasıl yürütüleceğine ilişkin detay paylaşmayan ancak bunun "dijital bilgi sızıntısı olabileceğini" belirten Harpviken, "Bilgi sızdırıldığını kesin söylemek için çok erken. Ancak bunu soruşturacağız." ifadesini kullandı.

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydness, komitede bilgi sızdıran bir kişinin olup olmadığına ilişkin bilgisi olmadığını ve Nobel Barış Ödülü adaylarının yıllardır "başarıyla" gizli tutulduğunu savundu.

2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Machado, Netanyahu destekçiliğiyle öne çıkıyor

Venezuela'da muhalefet lideri Machado, "Batı ve ABD ile sıkı ilişkiler" temalarını öne çıkaran siyaset izliyor.

2014'te Maduro yönetimine karşı ülke çapındaki protestolar sırasında görevden alınarak kısa süreli hapis cezası verilen Machado, siyasi çizgisini İsrail'e destek sağlayarak belirlemesiyle tanınıyor.

Medyada yer alan iddialara göre Machado, 2018'de Netanyahu'dan Venezuela'ya müdahale için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne aracılık etmesini istedi. Söz konusu istekte Machado'nun, iktidara gelmesi halinde İsrail ile 2009'da kesilen diplomatik ilişkilerini yeniden kuracağını ısrarla belirttiği belirtildi.

Venezuela ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 2009'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası İsrail Büyükelçisini sınır dışı etmesiyle kesilmişti.

Machado, 2019'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından İsrail'e destek mesajı paylaşarak "İsrail Devletinin Bağımsızlık Bildirgesi'nin 71. yıl dönümü vesilesiyle Yahudi halkına mesajım: Venezuela'nın mücadelesi, İsrail'in mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Machado'nun liderliğini yaptığı Vente Venezuela Partisi, Temmuz 2020'de İsrail'in iktidar partisi Likud ile "stratejik işbirliği anlaşması" imzaladı. Partinin resmi internet sitesinde yayımlanan metne göre anlaşma, politik, ideolojik, sosyal, stratejik ve güvenlik alanlarında ortak çalışma hedeflerini içeriyor.

Çeşitli röportaj ve mitinglerinde de İsrail'e desteğini açıkça dile getiren Machado, İsrail merkezli medya kuruluşlarına verdiği röportajlardan birinde "Venezuela'yı yönettiğimde hükümetim, İsrail Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıyacak." ifadesini kullandı.

Machado, Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım sürecinde Tel Aviv yönetimine desteğini dile getirdi.

Nisan 2024'te İran ile İsrail arasındaki çatışmalar esnasında Machado, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından "İran rejiminin doğrudan saldırısı karşısında İsrail devleti ve halkıyla dayanışmamı sunuyorum." paylaşımında bulundu.

ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütlerinden CAIR'dan yapılan yazılı açıklamada, Nobel Komitesinin Gazze soykırımına karşı çıkanlar yerine "Müslüman karşıtı faşizmi ve İsrail'in ırkçı Likud Partisini destekleyen birine" ödül verme kararının "kabul edilemez" olduğu belirtilmiş, paylaşılan bilgiler ışığında Nobel Komitesinden kararın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmişti.