Netanyahu'dan Trump'a Övgü: 'İsrail'in En Büyük Dostu'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump için " İsrail'in en büyük dostu" ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkeyi ziyaret eden Trump'a hitaben "Sen, İsrail'in edindiği en büyük dostsun." dedi.

İsrail Başbakanı konuşmasında ayrıca ???????ilk kez Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarla ilgili "Trump'un barış önerisi dünya ülkeleri tarafından kabul gördü, savaşı sona erdirdi ve tüm hedeflerimizi gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

"Hiçbir ABD başkanı, İsrail için Trump'ın yaptığını yapmadı." diyen Netanyahu, Trump'un esirlerin salıverilmesinde oynadığı önemli rolün farkında olduklarını dile getirdi.

Netanyahu ayrıca "Bizimle barış isteyen herkese barış elini uzatıyoruz. Gelecek yılların İsrail'in içinde ve dışında barış yılları olmasını umuyoruz." dedi.