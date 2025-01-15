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Netanyahu'dan Rehine Anlaşmasına Asker Talepleri

Netanyahu'dan Rehine Anlaşmasına Asker Talepleri
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rehine anlaşması kapsamındaki 33 rehine listesine askerlerin eklenmesi talebinde bulunduğu iddia edildi. Filistinli bir kaynak, bu durumu anlaşmaya hile karıştırma olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rehine anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak 33 rehine listesine askerlerin de eklenmesini talep ettiği ileri sürüldü.

Filistinli bir kaynak, Londra merkezli Katar gazetesi Al-Araby Al-Jadeed'e bugün yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rehine anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak 33 rehine listesine askerlerin de eklenmesini talep ettiğini söyledi.

Habere göre, Filistinli kaynak, bu girişimi, "anlaşmaya hile karıştırma ve anlaşmayı engelleme" olarak nitelendirdi. Kaynak, ayrıca rehine anlaşmasının sağlandığına ilişkin duyurunun, anlaşmanın uygulanmasına yönelik mekanizmalar konusunda bir mutabakat sağlanana kadar ertelendiğini iddia etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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