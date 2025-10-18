Haberler

Netanyahu'dan Refah Sınır Kapısı'na Kapatma Talimatı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bir sonraki duyuruya kadar açılmamasını istedi. Açıklamada, Hamas'ın esir takası anlaşmasını yerine getirmesi durumunda sınırın yeniden değerlendirileceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın "bir sonraki duyuruya kadar açılmaması" talimatı verdiği duyuruldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Filistinlilerin dünyaya açılan kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın İsrail'in anlaşmadaki yükümlülükleri arasında olmasına rağmen "bir sonraki duyuruya kadar açılmayacağı" belirtildi.

Sınırın açılmasının Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerini iade etmesine bağlı olduğu ileri sürülen açıklamada, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda yeniden bir değerlendirme yapılacağı iddia edildi.

Açıklamada, "Sınır, ateşkesin bir parçası olarak Filistinlilerin her iki yönde hareket edebilmesi için açılacaktı, yardımların girişi için değil." ifadesine yer verildi.

Refah'ın çarşamba açılması beklenirken İsrail "lojistik sebeplerle" sınırın geçişlere açılmadığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Bitlis'teki gizemli mağarada 8 bin yıllık 'hazine' gün yüzüne çıkarıldı

O ilimizdeki gizemli mağarada keşfedildi! 8 bin yıllık hazine
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
Havacılık akademilerinde okutulan facia! Kapıyı açınca 301 cesetle karşılaştılar

Havacılık akademilerinde okutulan facia! 301 cesetle karşılaştılar
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.