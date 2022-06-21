Netanyahu'dan koalisyonun çöküşüne yorum: 'Bu, İsrail tarihindeki en kötü hükümettir'

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Binyamin Netanyahu, Naftali Bennett öncülüğündeki koalisyon hükümetinin erken seçim kararı alması üzerine, "Bu, İsrail tarihindeki en kötü hükümettir." yorumunu yaptı.

Netanyahu, koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in dün, Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı almaları üzerine basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Koalisyonun artık ülkeyi yönetemediğini kaydeden Netanyahu, "Ülke sanki elimizden alınmış gibiydi. En başta tüm İsraillilerin hissettiği güvenlik konusunda. İkincisi zirveye çıkan hayat pahalılığı. Bu konuda çözüm için yetenekleri, anlayışları sıfır. Üçüncü mesele de ulusal gurur. Kudüslü gençlerin İsrail bayrağı açmaya korktuğu dehşet görüntüler tüm İsrailli yaraladı." diye konuştu.

Netanyahu, "Bu, İsrail tarihindeki en kötü hükümettir." yorumunu yaptı.

Onarılması gereken çok temel şeyler olduğunu söyleyen Likud Partisi lideri, "güçlü ve etkin bir hükümet kurma niyetiyle" seçimlere hazırlandığını söyledi.

Netanyahu, "ulusal gururu geri getirecek geniş, güçlü ve istikrarlı bir ulusal hükümet kuracaklarını" savundu.

İsrail'de koalisyon çöktü, erken seçim yine kapıda

İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid dün, Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Karar Meclis tarafından onaylanırsa İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.

Haziran 2021'de göreve gelen Bennett öncülüğündeki koalisyon, üst üste 12 yıllık Netanyahu dönemini sona erdirmişti.