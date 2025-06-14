Netanyahu'dan İranlılara Özgürlük Mesajı: 'Yolda Olan Daha Fazlası Var'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı yürütülen 'Yükselen Aslan' operasyonu hakkında yaptığı açıklamada, İran halkına özgürlüklerine giden yolda yardım edileceğini belirtti. Netanyahu, rejimin baskıcı doğasına dikkat çekerek, bu fırsatın halkın sesini duyurması için bir şans olduğunu vurguladı.

- Netanyahu'dan İranlılara: "Özgürlüğünüze giden yolu açıyoruz"

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, 'Yükselen Aslan' operasyonu kapsamında rejimin bize karşı kullandığı nükleer ve balistik tehditleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Biz görevimizi yerine getirirken aynı zamanda sizin özgürlüğünüze giden yolu da açıyoruz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a karşı sürdürdüğü askeri operasyonuna değinerek, "Umuyorum özgürlüğünüze giden yolu açacağız" dedi.

İran'da 50 yıldır baskı uyguladığını iddia ettiği rejimin, kendi ülkelerini ortadan kaldırmakla tehdit ettiğini ileri süren İsrail Başbakanı, "İsrail, tarihin gördüğü en görkemli askeri operasyonlardan biri olan 'Yükselen Aslan' operasyonu kapsamında rejimin bize karşı kullandığı nükleer ve balistik tehditleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Biz görevimizi yerine getirirken aynı zamanda sizin özgürlüğünüze giden yolu da açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Dahası yolda. Rejim, onu neyin vurduğunu veya neyin vuracağını anlamayacak bile. Daha önce hiç bu kadar zayıf olmamışlardı. Bu sizin ayağa kalkıp sesinizi duyurmanız için bir şans" diyerek, İran karşıtı protestolarda sıklıkla kullanılan "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak

Hamaney'den ulusa sesleniş konuşması! Tek bir mesaj verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar

Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
İsrail'in İran saldırısının detayları ortaya çıktı: Kritik isimleri toplantı yapmaya yönlendirdik

İşte İsrail'in saldırısındaki şok eden detaylar
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.