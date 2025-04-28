Netanyahu'dan İran'ın Füze Üretimi Üzerine Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın balistik füze üretiminin Washington ile Tahran arasında nükleer anlaşmaya varılması için yürütülen müzakerelerin parçası olması gerektiğini savundu.

Netanyahu, Batı Kudüs'te düzenlenen bir konferansta, ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması için yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olası bir anlaşmada İran'ın nükleer tesislerinin tamamen saf dışı bırakılması gerektiğini savunan Netanyahu, "Gerçek anlamda işe yarayacak bir anlaşma, İran'ın 'nükleer silah için uranyum zenginleştirme kapasitesini' ortadan kaldıran bir anlaşmadır." dedi.

Netanyahu, olası bir nükleer anlaşmaya varılması için yürütülen müzakerelerde İran'ın balistik füze üretiminin de masada olması gerektiğini ileri sürdü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakerelerde İran'ın savunma ve füze kabiliyetleri konusunun gündeme gelmediğini ve gelmeyeceğini söylemişti.

?İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı şekilde ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra 19 Nisan'da Roma'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Taraflar 26 Nisan'da da Umman'ın başkenti Muskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin aracılığında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem de üst düzey diplomatik görüşmelerin üçüncü turunu gerçekleştirmişti.