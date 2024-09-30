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Netanyahu'dan İran Halkına Mesaj: 'Rejiminiz Uçuruma Yaklaştırıyor'

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına yönelik mesajında, İran yönetimini eleştirerek, 'Rejiminiz sizi uçuruma yaklaştırıyor' ifadelerini kullandı. Orta Doğu'da İsrail'in ulaşamayacağı yer olmadığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkını yönetime karşı kışkırtarak, "Rejiminiz sizi uçuruma yaklaştırıyor" iddiasında bulundu ve " Orta Doğu'da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur." tehdidinde bulundu.

Netanyahu, İran halkına yönelik görüntülü mesajında, "Bu tarihi anda size, yani İran halkına, aracılar olmadan doğrudan seslenmek istiyorum. Ey asil Fars halkı, rejiminiz sizi her geçen an uçuruma daha da yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran halkıyla bir dayanışma içinde olduğunu ileri süren Netanyahu, şöyle devam etti:

"İran nihayet özgür olduğunda, -ki o an insanların düşündüğünden çok daha erken gelecek-, her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Pers halkı, nihayet barış içinde olacak. İki ülkemiz, İsrail ve İran barış içinde olacak. O gün geldiğinde, rejimin beş kıtada kurduğu terör ağı iflas edecek ve parçalanacak."

Netanyahu, "Orta Doğu'da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur. Halkımızı korumak, ülkemizi korumak için gitmeyeceğimiz yer yoktur." tehdidinde de bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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