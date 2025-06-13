Netanyahu'dan İran Halkına Çağrı: Rejime Karşı Ayağa Kalkın

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Netanyahu'dan İran Halkına Çağrı: Rejime Karşı Ayağa Kalkın
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına yönelik yaptığı açıklamada, İsrail'in mücadelesinin İran halkına değil, İslam rejimine karşı olduğunu belirterek, halkı özgürlükleri için mücadele etmeye davet etti.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına yönelik yaptığı açıklamada, "Bu, ayağa kalkıp sesinizi duyurmanız için bir fırsat. Dün ve daha önce birçok kez söylediğim gibi, İsrail'in mücadelesi İran halkına karşı değil. Mücadelemiz sizi ezen ve yoksullaştıran katil İslam rejimine karşıdır" dedi.

Netanyahu, saldırılarının İran halkına yönelik değil, rejime yönelik olduğunu söyledi. Netanyahu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın gururlu halkına, Tarihin en büyük askeri operasyonlarından birinin, Yükselen Aslan Harekatı'nın ortasındayız. Yaklaşık 50 yıldır size zulmeden İslam rejimi, ülkemiz İsrail Devleti'ni yok etmekle tehdit ediyor. İsrail'in operasyonunun amacı, İslam rejiminin bize yönelik nükleer ve balistik füze tehdidini engellemektir. Biz hedefimize ulaşırken sizin de özgürlüğünüze kavuşmanızın yolunu açıyoruz.

Son 24 saatte üst düzey askeri komutanları, kıdemli nükleer bilim insanlarını, İslam rejiminin en önemli zenginleştirme tesisini ve balistik füze cephaneliğinin büyük bir bölümünü ortadan kaldırdık. Daha fazlası yolda. Rejim kendilerine neyin isabet ettiğini, neyin isabet edeceğini bilmiyor. Hiçbir zaman bu kadar zayıf olmamıştı. Bu, ayağa kalkıp sesinizi duyurmanız için bir fırsat. Kadın, Yaşam, Özgürlük.

Dün ve daha önce birçok kez söylediğim gibi, İsrail'in mücadelesi İran halkına karşı değil. Mücadelemiz sizi ezen ve yoksullaştıran katil İslam rejimine karşıdır. İran milleti ile İsrail milleti Büyük Kiros'un zamanından beri dostturlar. İran halkının, kötü ve baskıcı rejimden özgürlüğünü savunmak için bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşmesinin zamanı geldi. Mar-do-me sh-ja-ee İran, noor bar tariki piruz ast. İran'ın yiğit halkı, ışık karanlığı yener."

Kaynak: ANKA / Güncel
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