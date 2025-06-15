Netanyahu'dan İran'a Sert Mesaj: 'Bedelini Ödeyecek'

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın Bat Yam'a düzenlediği füze saldırısının ardından olay yerini ziyaret etti. Netanyahu, "İran'ın sivillere yönelik saldırılarının bedelini ödeyeceğini" belirterek, İsrail'in "varoluşsal bir savaşta" olduğunu ve İran'a karşı zafere yaklaştıklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün İran'ın Bat Yam'a düzenlediği füze saldırısının gerçekleştiği yere gitti. Bölgeyi inceleyen Netanyahu, "İran'ın sivillere yönelik saldırılarının bedelini ödeyeceğini" belirtti. Netanyahu, İsraillileri, İç Cephe Komutanlığı yönergelerine uymaya çağırdı.

Netanyahu, "İran sivillerin öldürülmesinin bedelini çok ağır ödeyecek. Biz de amacımıza ulaşacağız. Buradayız çünkü bugün her İsrail vatandaşı tarafından anlaşılan varoluşsal bir savaşın içindeyiz" dedi.

İsrail'in İran'a karşı "zafere yaklaştığını" kaydeden Netanyahu, "İran'ın böyle 20 bin füzesi olsaydı ne olurdu bir düşünün. Bu, İsrail için varoluşsal bir tehdit olurdu. Bu nedenle çifte imha tehdidine karşı bir kurtuluş savaşı başlattık ve bunu güçlü bir şekilde yapıyoruz" diye konuştu.