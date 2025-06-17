Netanyahu'dan İran'a Rejim Değişikliği Çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in saldırılarının devam ettiği İran'daki muhaliflere seslenerek, "İran yeniden büyük olabilir." dedi.

İran'daki rejim muhaliflerinin Londra merkezli Iran International televizyonuna konuşan Netanyahu, İsrail'in İran'a saldırılarının rejim değişikliği için fırsat doğurduğunu söyledi.

İran'daki rejimin günlerinin sayılı olduğunu ileri süren Netanyahu, İran'daki muhaliflerine ayaklanma çağrısı yaptı. Netanyahu, "İran yeniden büyük olabilir." diye konuştu.

Netanyahu, İran'ın nükleer programı ve füze üretim kapasitesini yok etmek için daha yapılması gerekenler olduğunu ancak bunu tamamlayacaklarını savunarak, İran'daki rejimin "uzun süre yaşayamayacağını" savundu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.