Netanyahu'dan Hamaney'e Suikast İddiasına Yanıt

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Netenyahu, İran Dini lideri Hamaney'i hedef almanın, "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu.

Amerikan ABC News kanalına konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'e suikast iddiası konusunda değerlendirme yaptı. Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek" yanıtını verdi.

Netanyahu, İran'ın çatışmaları sona erdirip nükleer görüşmelere geri dönmek istediğine dair mesajlarını ciddiye almadığını belirterek, "Yalan söyledikleri, hile yaptıkları ve ABD'yi oyaladıkları bu sahte görüşmelere devam etmek istiyorlar" diyor. ve biliyorsunuz, bu konuda çok sağlam istihbaratımız var." ifadesini kullandı.

İran'ın ABD ve İsrail için büyük bir tehdit olduğunu dile getiren Netenyahu, "'Amerika'ya ölüm' diye slogan atıyorlar. Bugün Tel Aviv, yarın New York. 'Önce Amerika' mottosunu anlıyorum, ancak 'Ölü Amerika'yı anlamıyorum. Bu insanlar bunu istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.