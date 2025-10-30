Haberler

Netanyahu'dan Gazze'ye Yeni Saldırı Tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmaması durumunda Gazze Şeridi'ne yeniden saldıracaklarını belirtti. Ayrıca, mevcut ateşkese rağmen, esir cenazeleri ve güvenlik konularında kararlılık vurgusu yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kez daha Hamas'ın silahsızlandırılmaması durumunda Gazze Şeridi'ne tekrar saldıracakları tehdidinde bulundu.

Netanyahu, İsrail ordusunda görev alacak bazı subayların mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın elindeki 2 İsrailli esirin cenazesini bugün teslim edeceğine işaret eden Netanyahu, tüm esirlerin cenazelerini getirmekte kararlı olduklarını söyledi.

Netanyahu, varılan ateşkese de işaret ederek Hamas'ın silahsızlandırılacağını ve Gazze'nin silahlardan arındırılacağını dile getirdi.

Hamas'ın silahsızlandırılmaması halinde Gazze'ye tekrar saldıracakları tehdidinde bulunan Netanyahu, "Günün sonunda Hamas silahsızlandırılacak ve Gazze silahlardan arındırılacak. Yabancı güçler (ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'ye konuşlanması planlanan güçler) bunu yaparsa ne ala, yapmazlarsa biz yapacağız." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı'ndan da Husilere tehdit

Öte yandan Savunma Bakanı Yisrael Katz da Netanyahu ile aynı törende yaptığı konuşmada Yemen'deki İran destekli Husileri tehdit etti.

Yemen'deki Husilere yeni saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Katz, "İsrail, henüz soz sözünü söylemedi. Husiler ağır bedel ödeyecek." dedi.

Hamas ile varılan ateşkese de değinen Katz, Gazze'deki çatışmalar sona erse de "birçok cephede hala zorluklarla karşı karşıya olduklarını" ileri sürdü.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci
