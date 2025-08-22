Netanyahu'dan Gazze için Acil Müzakere Talebi

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu perşembe günü, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi için yetkililere "acil müzakereler" başlatma talimatı verdiğini açıklarken, Gazze'yi ele geçirmeyi amaçlayan askeri planları onaylayacağını da vurguladı.

Netanyahu, Filistin bölgesi yakınlarındaki bir askeri üsse ziyareti sırasında ilgili ifadeleri dile getirirken müzakerelerin nasıl ve nerede başlayacağına dair bir açıklama yapmadı.

İsrail'in Ynet haber sitesi, üst düzey bir yetkiliye atıfta bulunarak, an itibarıyla hiçbir heyetin Doha veya Kahire'ye gitmesinin beklenmediğini bildirdi.

