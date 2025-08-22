Netanyahu'dan Gazze için Acil Müzakere Talebi

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi amacıyla acil müzakerelerin başlatılması talimatını verdi. Ayrıca Gazze'yi ele geçirmeyi amaçlayan askeri planları da onaylayacağını açıkladı.

Netanyahu, Filistin bölgesi yakınlarındaki bir askeri üsse ziyareti sırasında ilgili ifadeleri dile getirirken müzakerelerin nasıl ve nerede başlayacağına dair bir açıklama yapmadı.

İsrail'in Ynet haber sitesi, üst düzey bir yetkiliye atıfta bulunarak, an itibarıyla hiçbir heyetin Doha veya Kahire'ye gitmesinin beklenmediğini bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
