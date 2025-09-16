Haberler

Netanyahu'dan Gazze Açıklaması: Güçlü Operasyon Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk duruşmasında Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılar başlattıklarını duyurdu. Gazze’nin insani krizi derinleşirken, uluslararası tepkiler artıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davası duruşmasında, Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını söylediği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Başbakan Netanyahu yolsuzluk duruşmasının başında verdiği ifadede, Gazze kentini işgal için yürüttükleri saldırılara ilişkin konuştu.

Netanyahu, "Gazze kentine güçlü bir operasyon başlattık." ifadesini kullanarak, İsrail'in ne derece kritik bir konumda olduğunu göstermek adına duruşmanın kapalı oturum şeklinde düzenlenmesini istemediğini belirtti.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

The Jerusalem Post gazetesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, ordunun Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısına giriştiği ve tankların kente girmeye başladığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde sözde "insani arayı" sonlandırdığını bildirerek, kenti "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son hali ortaya çıktı

Üvey Baba'nın Lamia'sının son hali ortaya çıktı: Oğlu göreni şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den ayrılık sonrası banyo pozu: Karın kasları dikkat çekti

Hande Erçel'den ayrılık sonrası banyo pozu: Karın kasları dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.