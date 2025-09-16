Netanyahu'dan Gazze Açıklaması: Güçlü Operasyon Başlatıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davası duruşmasında, Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını söylediği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Başbakan Netanyahu yolsuzluk duruşmasının başında verdiği ifadede, Gazze kentini işgal için yürüttükleri saldırılara ilişkin konuştu.

Netanyahu, "Gazze kentine güçlü bir operasyon başlattık." ifadesini kullanarak, İsrail'in ne derece kritik bir konumda olduğunu göstermek adına duruşmanın kapalı oturum şeklinde düzenlenmesini istemediğini belirtti.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

The Jerusalem Post gazetesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, ordunun Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısına giriştiği ve tankların kente girmeye başladığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde sözde "insani arayı" sonlandırdığını bildirerek, kenti "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmişti.