Netanyahu'dan Filistin Devleti Tehdidi Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurulacak bir Filistin devletinin, Tel Aviv'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze'de ateşkesi kabul etmemesi halinde eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacağını duyuran İngiltere'ye gelecekte tehdit oluşturacağını iddia etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu adına yapılan açıklamada, Gazze'de 60 bin Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail'in "kurban" olduğu ileri sürüldü.

Filistin devletini tanımanın Hamas'ı ödüllendirmek olacağını iddia eden Netanyahu, kurulacak bir Filistin devletinin sadece İsrail'e değil, gelecekte İngiltere'ye de tehdit oluşturacağını savundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze'de ateşkesi kabul etmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak BM Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulunda bu konuda resmi açıklama yapacağını söylemişti.