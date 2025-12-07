Haberler

Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da 14 kaçak yerleşim yerinin boşaltılması talimatı verdiği öne sürüldü

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Batı Şeria'da yasa dışı kabul edilen 14 kaçak yerleşimin boşaltılmasını istediği iddia edildi. Güvenlik yetkilileri, yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin artığını belirtirken, bölgedeki kaosun önlenmesi gerektiğine dikkat çektiler.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 14 kaçak yerleşim yerinin boşaltılması talimatı verdiği iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Başbakan Netanyahu'nun yakın dönemde yapılan bir güvenlik toplantısında, Tel Aviv yönetiminin de yasa dışı kabul ettiği 14 kaçak yerleşim yerinin boşaltılmasını istediği ileri sürüldü.

Haberde, bölgede Filistinlilere ağır şiddet uyguladığı tespit edilen ve söz konusu kaçak yerleşimlerde kalan, Filistin topraklarını gasbeden 30 İsraillinin bölgeden zorla uzaklaştırılması kararı alındığı ve bu sayının 70'e kadar çıkacağı öne sürüldü.

Kaçak yerleşim yerlerinin, Filistin köylerine düzenlenen baskınların ileri mevzileri haline geldiğini vurgulayan güvenlik yetkilileri, yerleşimcilerin İsrail askerlerine saldırılarında ve İsrail'e karşı yıkıcı eylemlerinde artış olduğunu belirtti.

Güvenlik yetkilileri, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı kullandığına benzer yetkilerin yerleşimci Yahudilere karşı da kullanılmasını önerdi.

Kanal 12'ye konuşan siyasi bir yetkili ise Netanyahu'nun kaçak yerleşimleri temizlemek gibi bir derdinin olmadığını söyledi.

Söz konusu yetkili, "Başbakan, yerleşim yerlerinin bir parçası olmayan ve onları temsil etmeyen bir grup kanunsuz gençle başa çıkılması amacıyla üst düzey güvenlik yetkilileri ve toplumsal figürlerle bir araya geldi." dedi.

"Kaçak yerleşim" birimleri

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, "kaçak yerleşim" kuracakları bölgelere önce farklı malzemelerden baraka evler kurup etrafına çit örüyor ve yol yapıyor. Böylece bölgeyi, kaçak yerleşimlere hazırlıyor.

İsrail yönetiminin de yasa dışı kabul ettiği bu kaçak yerleşimlerin büyük bir bölümü, belli bir süre sonra yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 7 bin 154 saldırı düzenledi, 33 Filistinliyi öldürdü ve 33 topluluğu zorla yerinden etti.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Barış Şimdi (Peace Now)" hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken İsrailli yerleşimci nüfusu 500 bini aşmış durumda.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
