Netanyahu'dan Bakanlara İran Hakkında Konuşmama Talimatı

TEL İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabine toplantısının ardından bakanlara "İran ve son gelişmeler hakkında konuşmama talimatı" verdiği öne sürüldü.

İsrail basını, kabine toplantısının sona erdiğini ve Netanyahu'nun bakanlara İran ve son gelişmeler hakkında konuşmama talimatı verdiğini iddia etti.

Siyasi kabine toplantısının ardından Netanyahu ve güvenlik kabinesinde yer alan bakanların, daraltılmış kabine toplantısına geçtikleri belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirmişti.