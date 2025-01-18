Netanyahu'dan Ateşkes Açıklaması: Tüm Rehineler Serbest Kalana Kadar Vazgeçmeyeceğiz

(ANKARA) - Hamas ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin başlamasına kısa bir süre kala İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. Anlaşmanın ABD Başkanı Joe Biden ve pazartesi günü başkanlık görevini devralacak Donald Trump iş birliğiyle sağlandığını ifade eden Netanyahu, "Tüm rehineler serbest kalana kadar vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması yarın sabah başlıyor. Ateşkesin başlamasına saatler kala İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yeni bir açıklama yaptı.

Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isimlerini kendilerine iletmediğini belirtti. Netanyahu, İsrail'in anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecğini dile getirerek, "Tek sorumluluk Hamas'a aittir" değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm rehineler serbest kalana kadar vazgeçmeyeceğiz" diyen Netanyahu, "Eğer savaşa dönmek zorunda kalırsak, bunu yeni ve güçlü yollarla yapacağız" ifadesini kullandı ve sağlanan anlaşmanın Joe Biden ve Donald Trump işbirliğinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Netanyahu, anlaşma gereği serbest bırakılacak rehinelerin Batı Şeria'ya değil, Gazze Şeridi'ne veya yurt dışına gönderileceğini bildirdi. Netenyahu, ayrıca güvenlik kabinesinin, "vatandaşlarımızı korumak amacıyla Batı Şeria'daki İsrail güçlerini takviye etme" kararı aldığını da ekledi.