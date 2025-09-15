Netanyahu: Çin ve Katar, İsrail'e Siyasi Abluka Uygulamaya Çalışıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Çin ve Katar'ın Batı basını ve sosyal medya platformları üzerinden, ülkesini "siyasi abluka altına almaya" çalıştığını ileri sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanlığının ABD eyaletlerini temsil eden 250 siyasetçiyi ağırladığı Batı Kudüs'teki etkinliğinde konuşan Netanyahu, Çin ve Katar'ın Batı basını üzerinden müttefiklerinin desteğini aşındırmayı hedefleyen "kuşatma kampanyası" yürüttüğünü iddia etti.

İsrail'i ziyaret eden en kalabalık siyasi grup olarak kayıtlara geçen ABD'li heyete, "Desteğinize değer veriyor ve değer veriyoruz. (Bu desteği) aşındırma çabası var." diye hitap etti.

" İsrail'i kuşatma çabası, İran'ı destekleyen aynı güçler tarafından organize ediliyor." ifadelerini kullanan Netanyahu, İran'ın bölgedeki vekil güçleri aracılığıyla uygulama girişiminde bulunduğu askeri kuşatmayı bertaraf ettiklerini öne sürdü.

Öte yandan Tel Aviv yönetiminin bir başka abluka girişimiyle karşı karşıya olduğunu iddia eden Netanyahu, "Birkaç ülke tarafından organize edilen bu kuşatmadan kurtulmak için birkaç şey yapmamız gerekecek." dedi.

Yapacakları "birkaç şeyin" ne olduğu konusunda bilgi vermeyen Netanyahu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biri Çin, diğeri Katar. Batı dünyasının ve ABD'nin sosyal medyası aracılığıyla İsrail'e bir saldırı düzenliyorlar. Buna karşı koymamız gerekecek ve kendi yöntemlerimizle karşı koyacağız."

Dışişleri Bakanlığındaki etkinlik sonrası i24News kanalına konuşan Netanyahu, "Şu anda Katar'ın başını çektiği, çeşitli kuruluşlar ve ülkeler tarafından İsrail'e abluka uygulama girişimi var. Her şeyden önce, hem Katar'dan hem de Çin gibi diğer ülkelerden gelen muazzam miktarda parayla finanse edilen bir basın ablukası." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ülkelerin İsrail'e karşı global ölçekte tecrit uygulama konusunda başarılı olamadığını söyleyen Netanyahu, "Diğer pek çok ülke gibi ABD yanımızda. Ancak şu anda Batı Avrupa merkezli bir sorunumuz var ve bu ablukayı kaldırmak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Askeri ablukada başarılı olduğumuz gibi, siyasi ablukada da başarılı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.