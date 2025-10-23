Haberler

Netanyahu, Batı Şeria'nın İlhak Yasa Tasarısını İlerletmeme Talimatı Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den gelen tepkilerin ardından Batı Şeria'nın ilhakıyla ilgili yasa tasarısının ilerletilmemesi talimatını verdi. Yerel basında, koalisyon hükümetindeki tahrik edici durumun eleştirildiği ve muhalefetin suçlandığı belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD yönetiminden gelen tepkilerin ardından koalisyon hükümetine işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının bir sonraki duyuruya kadar ilerletilememesi talimatını verdiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberde, Netanyahu'nun koalisyon başkanı Ofir Katz'tan, İsrail Meclisi'ndeki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısına ilişkin yeni bir adım atılamamasını istediği belirtildi.

Netanyahu'nun Batı Şeria'nın ilhakını içeren yasa tasarısında yeni adım atılmaması talimatının ABD yönetiminden gelen eleştiriler sonrası attığına dikkati çekildi.

Öte yandan Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclisteki dünkü oylamanın "Muhalefetin, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'nın İsrail ziyareti sırasında nifak tohumları ekmek için yaptığı kasıtlı bir siyasi provokasyon" olarak nitelendirildi.

Muhalefetin suçlandığı oylamaya, Netanyahu'nun partisi Likud milletvekilleri ve koalisyon hükümetindeki partilerin destek vermediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Likud'un destek vermemesi halinde Mecliste bu yasa tasarısında ilerleme kaydedilemeyeceği savunuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, dün İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Time dergisine mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken Mecliste ön oylamadan geçmesini, kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve "aptalca" bulduklarını söylemişti. Vance, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikasının, buna karşı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Kayyum davasından beraat etti! Şimdi herkesin aklında aynı soru var
Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir

Ocak'ta yuvadan uçabilir! Görüşmeler resmen başladı
Foseptik çukuruna düşen iki kişi hayatını kaybetti

Akılalmaz olay! Girdikleri çukurdan çıkamadılar
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

8 gündür yaşam savaşı veriyor! Menajerinden yeni açıklama
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.