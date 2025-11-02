Haberler

Netanyahu: Askeri Başsavcının Tecavüz Görüntüleri İhanet

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri başsavcının Sde Teiman hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini sızdırmasını, ülkenin en büyük kara propaganda saldırılarından biri olarak nitelendirdi ve bağımsız bir soruşturma talep etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusu Askeri Başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli esire tecavüz görüntülerini ortaya çıkarmasının kuruluşundan bu yana ülkenin karşılaştığı en şiddetli kara propaganda saldırısı olduğunu ileri sürdü.

Başbakan Netanyahu, Birüssebi kentindeki Soroka Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Askeri Başsavcı Tomer-Yersuhalmi'nin askeri tutukevinde Filistinli esire tecavüz görüntülerini ortaya çıkartmasına tepki gösterdi.

Netanyahu, "Bu, İsrail'in kuruluşundan bu yana maruz kaldığı belki de en şiddetli kara propaganda saldırısıdır. Bu olayın bağımsız bir soruşturma gerektirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'de siyasiler, Filistinli esirin İsrail askerlerinin tecavüzüne uğramasına sessiz kalırken askeri başsavcının bu görüntüleri sızdırmasına şiddetle tepki gösteriyor.

Gazze'den alıkonan Filistinlilerin tutulduğu İsrail'deki Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esirin tecavüze maruz kaldığı görüntüleri basına sızdırdığını duyuran İsrail ordusu Askeri Başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi, baskılar sonucu istifa etmişti.

"(Gazze'de) Amerikalı dostlarımızı bilgilendiriyoruz, ancak onlardan izin almıyoruz"

Başbakan Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde artık ABD'den bağımsız adım atamadığı yönündeki iç kamuoyunda giderek artan eleştiriler hakkında, "Amerikalı dostlarımızı bilgilendiriyoruz, ancak onlardan izin almıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın silahsızlandırılacağını ve Gazze'nin askerden arındırılacağını iddia eden Netanyahu, "Bu, Başkan Trump ile paylaştığım bir anlayış ve bizler net bir çerçeveye göre hareket ediyoruz." dedi.???????

Ateşkesi ihlal ederek sık sık hava saldırıları düzenledikleri Lübnan'a ilişkin Netanyahu, "Lübnan hükümetinin taahhütlerini yerine getirmesini, Hizbullah'ı silahsızlandırmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, saldırıları yoğunlaştıracaklarına işaret ederek, Lübnan'ın İsrail için "yeni bir cephe haline gelmesine izin vermeyeceklerini ve gerekli önlemleri" alacaklarını savundu.

İsrail güvenlik kabinesi, perşembe günü Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Lübnan'a yönelik saldırıları yoğunlaştırma konusunu görüşmek üzere bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
