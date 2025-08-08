Netanyahu, Almanya'nın Silah İhracatını Askıya Almasına Tepki Gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Almanya'nın Gazze'de kullanılabilecek silahların ihracatını askıya alma kararından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi ve bu durumu Hamas'ı ödüllendirmek olarak değerlendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentini işgal etme kararı almalarının kararının ardından Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını askıya almasından dolayı "hayal kırıklığı" yaşadığını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Berlin'in Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların ihracatını askıya alması kararının ardından Başbakan Netanyahu, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'le görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Netanyahu'nun görüşme sırasında Merz'e silah ihracatının askıya alınması kararından ötürü "hayal kırıklığını" ifade ettiği bildirildi.

Netanyahu, Almanya'nın silah ihracatını askıya alma kararıyla "Hamas'ı ödüllendirdiğini" de iddia etti.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze kentini işgal kararıyla Gazze Şeridi'nde Hamas ve Filistin yönetimi olmaksızın sivil bir yönetim kurulmasını hedeflediklerini iddia etti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Gazze kentinin tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
