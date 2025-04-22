Netanyahu: Akdeniz Kıyısında Halifelik Kurulmasına İzin Vermeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkelerinin "birkaç kilometre ötesinde, Akdeniz kıyılarında bir halifelik kurulmasına izin vermeyeceklerini" söyledi.

Netanyahu, İsrail'in Yafa kentinde bir anma töreninde, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri, başta Gazze Şeridi olmak üzere bölgedeki farklı ülkelerde yaptığı saldırılara ilişkin konuştu.

Henüz yapacakları çok şey olduğunu ileri süren İsrail Başbakanı, "Ne için savaştığımızı biliyoruz, kiminle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz, birkaç kilometre ötemizde Akdeniz kıyılarında bir halifelik kurulmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsrail'in varlığını sürdürebilmek için "görevi tamamlamaları" gerektiğini iddia etti.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdüreceklerine işaret eden Netanyahu, "Hamas'ı çökerteceklerini, İsrailli esirleri geri getireceklerini ve Gazze'den İsrail'e yeni bir tehdit gelmesini engelleyeceklerini" savundu.

Netanyahu, Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiklerini öne sürerek Gazze, Lübnan ve Suriye'de "İran eksenine büyük darbe vurduklarını" söyledi.

ABD ile birlikte Yemen'de Husilere saldırılar düzenlediklerini de hatırlatan Netanyahu, İsrail iç siyasetindeki tartışmalara da değinerek "İsrail'de iç savaş olmayacak." dedi.