Netanyahu ABD'den dönene dek İsrail ordusuna bazı operasyonları askıya almaları talimatı verildiği belirtildi

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında, istenmeyen bir durumla karşılaşmamak için İsrail ordusuna bazı askeri operasyonları askıya alma talimatı verildi. Netanyahu, Gazze'de bir patlama sonucu kaybedilen bir subayın ardından Hamas'ın sorumlu olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinden dönene dek İsrail ordusuna bazı askeri operasyonları askıya almaları talimatı verildiği bildirildi.

İsrail resmi yayın kurumu KAN, Netanyahu'nun Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde istenmeyen bir durumla karşılaşmaması için böyle bir kararın alındığını belirtti.

Haberde, "Siyasi liderlik, Netanyahu'nun ABD ziyaretinden dönene kadar İsrail ordusuna bazı askeri operasyonları askıya alması talimatını verdi." ifadeleri yer aldı.

KAN konuya ilişkin değerlendirmesinde, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir patlama sonucu bir İsrail subayının hayatını kaybettiğini İngilizce verdiği demecinde duyurmasının dışında ordudan konuya ilişkin herhangi bir karşılık verilmediğine dikkati çekti.

Netanyahu söz konusu açıklamasında patlamanın arkasında Hamas'ın olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
