Netanyahu, ABD Şirketleri ile Gazze'de Gıda Dağıtımına Başlayacak

Netanyahu, ABD Şirketleri ile Gazze'de Gıda Dağıtımına Başlayacak
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li şirketlerin Gazze'de güvenli bölgelerde Filistinlilere gıda dağıtımına başlayacağını duyurdu. Bu açıklama, bölgedeki çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi ve insani yardımın artırılması için atılan bir adım olarak değerlendirildi.

KUDÜS, 23 Mayıs (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD şirketlerinin önümüzdeki günlerde Gazze'de İsrail güçleri tarafından korunan bölgelerde Filistinlilere gıda dağıtımına başlayacağını söyledi.

Netanyahu perşembe günü yaptığı video açıklamasında "ABD'li şirketler yiyecekleri doğrudan Filistinli ailelere ulaştıracak. Bunu ordumuz tarafından korunan güvenli bölgelerde yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"İlk dağıtım noktalarını inşa çalışmalarını önümüzdeki günlerde tamamlayacağız" diyen Netanyahu, "Nihai hedefimiz Gazze'nin güneyinde geniş güvenli bölgeler oluşturmak. Çatışma bölgelerindeki Filistinli siviller güvenlikleri için bu alanlara yönlendirilecek" dedi.

Bu hamle, İsrail'in "Gideon'un Savaş Arabaları Operasyonu" kapsamında Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bir döneme denk geldi. Operasyon, bölgenin tamamını kontrol altına almayı ve nüfusu güneye doğru yerinden etmeyi hedefliyor.

Gazze'deki sağlık yetkililerin verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında en az 53.762 kişi hayatını kaybederken, 122.197 kişi yaralandı.

İsrail Savunma Bakanlığı, uluslararası baskıların ardından son günlerde yaklaşık 100 yardım kamyonunun Gazze'ye girişine izin verildiğini duyurdu. Bu sevkiyat, 11 haftadır devam eden ve gıda, ilaç ile yakıt girişini tamamen engelleyen ablukanın ardından gerçekleşen ilk insani yardım oldu.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de kıtlık riskinin arttığı uyarısında bulunurken, İsrail'in uyguladığı güvenlik kontrollerinin yardım kamyonlarının geçişini geciktirdiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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