Netanyahu, ABD'nin Gazze Planı'nı Kabul Etti... Trump: Yeni Bir Sayfa Açıyoruz

(ANKARA)- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 21 maddelik Gazze Planı'nı kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump, "Netanyahu Gazze Planı'nı kabul etti. Yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırladı. Trump'ın ikinci kez göreve gelmesinden bu yana, Netanyahu dördüncü kez Beyaz Saray'a gitti.

Oval ofiste görüşen iki lider 21 Maddelik Gazze Planı'nı ele aldılar. Liderler görüşme sonrasında birlikte öğlen yemeği yedi. Yemekten sonra iki lider açıklamalarda bulundu.

Trump, barış anlaşmasının "çok yakın" olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Orta Doğu'da barışı sağlamak için Netanyahu ile yakın bir şekilde çalıştığını söyleyen Trump, "Bu, medeniyet tarihinin en büyük günlerinden biri olabilir," diye ekledi.

Trump, 21 maddelik Gazze Planı'nı resmen yayınladıklarını belirtti ve "İnsanların gerçekten beğendiğini söylemeliyim" dedi. Trump, plana birçok ülkeden katkı sağlandığını belirtirken önerinin geliştirilmesinde Avrupa'daki birçok müttefikle birlikte Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerine destekleri için teşekkür etti. Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bir dostum, güçlü bir adam, iyi bir adam. Endonezya Cumhurbaşkanı ki harika bir lider, kendisi harika bir lider, herkes tarafından saygı gören bir lider, odada da bizimleydi. Katar'ın emiri de inanılmaz bir insan. Birleşik Arap Emirlikleri tamamen dahildi ve konuştuğumuz, iletişim içinde olduğumuz müdahil oldukları bir durumdu. Müzakerelere katıldılar, fikirler verdiler."

"Yeni bir sayfa açıyoruz"

Trump, Netanyahu'nun 21 maddelik Gazze Planı'nı kabul ettiğini, "Netanyahu Gazze Planı'nı kabul etti. Yeni bir sayfa açıyoruz" sözleriyle duyurdu.

"Çok silah üretim merkezi var, bunların da yok edilmesi gerekli"

Trump plan kapsamında Hamas tünellerinin ve silah üretim merkezlerinin yok edileceğini duyurdu ve şunları kaydetti:

"Hamas bunu bitirmek istiyor, bu da iyi bir şey. ve tüm terör altyapısının ki tüneller, silah üretim merkezleri, ki çok silah üretim merkezi var, bunların da yok edilmesi gerekli. Yerel polis güçlerinin de bölgedeki ki şu an görüşüyoruz, özellikle de Gazze'nin içinde ve çevresinde yeni bir devir hükümeti olacak, geçiş hükümeti olacak ve İsrail kuvvetleri de aşamalar halinde bölgeden çekilecek, daha fazla silah ateşlenmeyecek diye umuyoruz bu amaçlara ulaşmak için. Arap ve Müslüman ülkeleri aynı zamanda bu taahhütleri yerine getirme şansı bulacak Hamas'la ilgili, onlarla ilgilenmeleri gerekiyor. Onlarla, ki bizim ilgilenmediğimiz gruplardan biri Hamas. Ancak Arap ülkeleri ve Müslüman ülkeler bunu gerçekleşecek Hamas'la ilgilenecekler ve daha önceden de yaptılar bunu diye düşünüyorum."

"Gazze silahtan arındırılacak"

Plan kapsamında Gazze'nin silahsızlaştırılacağını vurgulayan Trump, "Gazze silahtan arındırılacak. Bir mermi bile sıkılmayacak. Birkaç gün içerisinde bir mermi bile sıkılmaması lazım. Sıkılmamalı. Belki de ebediyen sıkılmamalı. Umarım gerçekleşir bu. Şunu söyleyebilirim; Bu bölgenin liderleri bana bunun gerçek olma şansının yüksek olduğunu hissettiriyor" dedi.

"Biliyorum ki Gazze bir daha hiçbir zaman İsrail'e tehdit oluşturmayacak"

Trump'tan sonra konuşan Netanyahu, Doha'daki saldırılar nedeniyle Oval Ofis'teki örğşme sırasında Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yapılan üçlü konferansta özür dilediğini belirtti. Netanyahu, 21 Maddelik Gazze Planı'nı desteklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki bugün çok önemli bir adım atıyoruz. Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik ve aynı zamanda da Orta Doğu'da barışı büyük ölçüde ilerletmek adına. Hatta Orta Doğu'nun da ötesine. Çok önemli Müslüman ülkeler var. Sizin planınızı destekliyorum Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik ki bu da bizim savaş hedeflerimizi yerine getiriyor. İsrail'e tüm rehineleri geri getirecek, Hamas'ın askeri kapasitesi ve siyasi iktidarı sona erecek ve biliyorum ki Gazze bir daha hiçbir zaman İsrail'e tehdit oluşturmayacak. Siz İsrail'in Beyaz Saray'da şimdiye kadar sahip olduğu en büyük dostsunuz. Hem de açık ara farkla. Katar Başbakanı'na dedim ki… 'Biz Hamas'ı vurmaya çalışıyorduk, sizi değil'. Tabiki Katarlıların hayatını kaybetmesinden pişmanlık duyuyoruz."