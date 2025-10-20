Haberler

Netanyahu, ABD'li Yetkililerle Görüştü: Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Konuları Ele Alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve diğer ABD'li yetkililerle Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile görüştü.

İsrail Hükümet Sözcüsü Shosh Bedrosian, düzenlediği çevrim içi basın brifinginde açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, bu sabah resmi ziyaret için İsrail'e gelen ABD'li yetkililer Witkoff ve Kushner ile görüştüğünü belirten Bedrosian, toplantıda bölgesel gelişmelerin ele alındığını kaydetti.

Bedrosian, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de 21 Ekim Salı günü birkaç günlük ziyaret için ülkeye geleceğini bildirdi.

Vance'in de katılacağı ABD heyetinin, İsrailli yetkililerle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasını ve ikinci aşamaya geçişi ele alması bekleniyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmanın ilk aşamasında belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
